Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında tartıştı: "Saygısızlığı sürdürürseniz ağır cevap alırsınız"

Sözcü TV'de Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci İsmail Saymaz arasında gergin anlar yaşandı. Saymaz konuşurken araya giren Şen, "1 saattir konuşulur mu l*n? İnsaf" diyerek sert çıktı. Saymaz ise yanıt olarak "Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız" dedi.

Sözcü TV ekranlarında Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ve gazeteci İsmail Saymaz arasında tartışma yaşandı.

Ersan Şen, programda, "Bana söz verecek misiniz, yoksa yayından çıkayım mı? Bir saattir konuşuyorsun İsmail. Tam bir saattir ya. Neyse, konuşun ya, umurumda değil" dedi.

Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında tartıştı: "Saygısızlığı sürdürürseniz ağır cevap alırsınız"https://t.co/K8kFsvi9pR pic.twitter.com/SfBcSfuc6q — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) February 15, 2024

Bunun üzerine, programın sunucusu Serap Belovacıklı ve Saymaz, Şen'e, "Hocam size süre verdik, siz istemediniz" yanıtı verdi.

Şen ise Saymaz'a, "Tamam da İsmail, üç dakikada bitir kardeşim. Bir saattir konuşulur mu lan! El insaf ya!" diye çıkıştı.

Bunun üzerine Saymaz, "Hocam sizden rica ediyorum, bir daha benimle böyle konuşmayın. Yaşınıza, sıfatınıza hürmetim var. Benimle bir daha böyle konuşursanız üslubumu değiştiririm. Üslupsuzluk yaparım. Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız" diyerek Şen'e tepki gösterdi.

Programın sunucusu Serap Belovacılıklı ise tartışmanın ardından yayına ara vermek zorunda kaldı.