Ersan Şen, televizyon kanalı kurmaktan vazgeçti

Ceza hukukçusu Ersan Şen, televizyon kanalı kurmaktan vazgeçtiğini söyledi.

Ekranların tanıdık ismi, pek çok farklı konuda konuşan hukukçu Ersan Şen, televizyon kanalı kurmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

'Ekol TV' isminde bir haber kanalı kuracağına dair hazırlandığı haberlerini doğrulayan Ersan Şen, 'şartlar uygun olmadığı' için projeden vazgeçtiğini ifade etti.

Odatv'den Ayşe Baykal'a konuşan Şen, "Haber kanalı kurmak istiyordum. Ekip, frekans ve kurulum maliyeti için görüşmeler yaptık. Ancak yaptığımız bu görüşme ve çalışmalar sonuncunda, haber kanalı kurma projemizden şartlar uygun olmadığı için vazgeçtim" dedi.