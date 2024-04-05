Ertelenen zam yağmuru seçim sonrası başladı

Ekonomi Servisi

Ekonomi yönetiminin seçim sonrasına ertelediği zam gelmeye başladı. Cep telefonu tarifelerine yapılan yüzde 65 oranında zammın ardından bir sigara markası fiyatlarına 9 TL zam yaptı. İktidarın hezimete uğradığı yerel seçimlerin ardından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "kemer sıkmaya devam" mesajı vermişti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), önceki gün Mobil Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesini güncelleyerek, cep telefonu tarifelerine yüzde 65 oranında zam yaptı. Dün ise bir sigara grubu fiyatlarına zam yaptı. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, X’ten yaptığı paylaşımda "1-10 Nisan arası zam geleceğini duyurmuştum seçim sonrası 10 TL zam gelecek diye 9 TL zam geçişi oldu" ifadelerini kullandı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar da, zamlı sigara fiyatlarını paylaştı. Buna göre, Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sigaraya gelen zamların aslında vergi artışı olduğunu belirterek, vergi hesabını yaptı. Bingöl, şu ifadeleri kullandı: "Üretici firmaların sigara satışlarına yaptıkları veya yapacakları her 1 liralık zammın yaklaşık 80-85 kuruşu vergileme rejiminden kaynaklı olarak vergiye dönüşmektedir. Dolayısıyla sigaradaki fiyat artışları şeklen zam gibi görünse de özünde bir vergi artışıdır."