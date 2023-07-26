Ertesi gün hapına da zam geldi

Doğum kontrol yöntemlerinden 'ertesi gün hapı' olarak bilinen ilaç fiyatlarına da kur zammı geldi. En çok satılan ilacın fiyatı 416 TL'ye yükseldi.

İlaçlara yapılan kur zamlarının ardından bir zam da halk arasında 'ertesi gün hapı' olarak bilinen ilaçlara geldi. Benzer oranda yapılan zammın ardından en yaygın ilacın fiyatı 311 TL'den 416 TL'ye yükseldi.

Doğum kontrol yöntemi olarak bilinen muadil ilaçların fiyatları da 300 TL'yi aştı.

Eczanelerde reçetesiz olarak satılan ertesi gün hapları, korunmasız olarak girilen cinsel birleşmeden sonraki 24 saat içerisinde kullanıldığı taktirde hamilelik riskini yüzde 98 oranında azaltıyor. Bu oran 48. saatte yüzde 75'e geriliyor.

23 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ilaç fiyatlandırmasında kullanılan sabit Euro kuruna yüzde 30,5 oranında zam yapılmıştı.