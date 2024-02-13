Eryaman'ın zemin raporu TFF'ye sunuldu: Ankaragücü-Galatasaray maçı için karar tarihi belli oldu

Galatasaray'ın Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hangi stadyumda oynanacağı yarın Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği kararla belli olacak. Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat ise yazılı olarak yaptığı açıklamada Eryaman Stadı'nın zemininde bakım çalışmalarının hızlı bir şekilde başladığını söyledi.

Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü'nün Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmanın oynanacağı stat yarın (14 Şubat Çarşamba) belli olacak.

Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Eryaman Stadyumu'nun zemininde üst üste oynanan karşılaşmaların ardından bozulmalar oluştu.

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray, karşılaşmanın başka stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu.

Sarı-kırmızılı ekibin başvurusu üzerine Türkiye Futbol Federasyonu çim denetleyicileri, dün Ankara'ya giderek Eryaman Stadyumu'nun zemininde incelemelerde bulundu.

Denetleyiciler, zeminle ilgili raporlarını bugün TFF'ye sundu. Raporların incelenmesinin ardından maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp, oynanmayacağının kararı yarın açıklanacak.

Maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanmaması yönünde bir karar alınırsa, karşılaşmanın hangi stadyum ya da şehre alınacağını belli olacak.

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Eryaman Stadı'nda yapacakları maç için saha zeminiyle ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını ve zeminin daha iyi durumda olduğunu açıkladı.

Fırat, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Şubat'ta Türkiye Kupası'nda oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının ardından Eryaman Stadı'nın zemininde bakım çalışmalarının hızlı bir şekilde başladığını vurguladı.

İsmail Mert Fırat, zemininden dolayı eleştirilen Eryaman Stadı'ndaki son durumla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Eryaman Stadı'nda 2023-2024 sezonunda lig ve kupada Ankaragücü ve Gençlerbirliği toplam 29 karşılaşma oynadı. Fakat zemin konusu bazı rakiplerle oynanacak karşılaşmalardan önce hep polemik oluyor. Bu konuda kararı verecek kurum TFF'dir. TFF, 2-6 Şubat tarihleri arasında statta oynanan 3 karşılaşma sonrası 7 Şubat'ta burada denetim yaptı ve Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşması için oynanabilir onayı verdi. Stat, o maçın bitimiyle 10 günlük bakıma alındı. Teknolojinin verdiği tüm imkanlar maksimum seviyede kullanılarak sahaya bakım yapılıyor. Ankara'da iklim şartları da mevsim normallerinin çok üzerinde gidiyor. Sahanın durumunun bugün itibarıyla 7 Şubat'ta raporlanan sahadan çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Futbolcu sağlığı tabii ki tüm kulüplerimizin önceliğidir. Ama burada akla gelen ilk soru 6 gün içerisinde 4 karşılaşmada oynayan oyuncuların sağlığının, pazar günü karşılaşmaya çıkacak oyunculardan daha mı değersiz olduğudur. Aslında TFF'nin vereceği karar, bize bu sorunun da cevabını vermiş olacak."

"Türk futbolunun en büyük sorunu, futbol kulüplerinin futbolun kurumlarına olan güven sorunudur" yorumunu yapan Fırat, "Kuralların herkes için eşit uygulandığı, hiçbir kulübe ayrıcalığın yapılmadığı bir Süper Lig istisnasız her kulübümüzün isteğidir. Umarım verilecek karar adaletli olur ve spor kamuoyunda bir kez daha ciddi bir güven kaybı yaratmaz" ifadelerini kullandı.