Erzincan'a giden Kılıçdaroğlu’nun konvoyunda kaza: 4 yaralı
Erzincan'da halk buluşmasına katılacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza meydana geldi. Kazada 2’si gazeteci 4 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erzincan'da halk buluşmasına katılacak.
Kılıçdaroğlu'nun Tercan Meydanı’nda halkla buluşma programı öncesi Erzincan-Tunceli Kavşağı’nda seyir halinde olan konvoyda kaza meydana geldi.
7 aracın karıştığı kazada 2’si gazeteci 4 kişi yaralandı.