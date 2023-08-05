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Erzincan'a giden Kılıçdaroğlu’nun konvoyunda kaza: 4 yaralı

Erzincan'da halk buluşmasına katılacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza meydana geldi. Kazada 2’si gazeteci 4 kişi yaralandı.

Güncel
  • 05.08.2023 15:28
  • Giriş: 05.08.2023 15:28
  • Güncelleme: 05.08.2023 15:43
Kaynak: İHA
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Erzincan'a giden Kılıçdaroğlu’nun konvoyunda kaza: 4 yaralı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erzincan'da halk buluşmasına katılacak.

Kılıçdaroğlu'nun Tercan Meydanı’nda halkla buluşma programı öncesi Erzincan-Tunceli Kavşağı’nda seyir halinde olan konvoyda kaza meydana geldi. 

7 aracın karıştığı kazada 2’si gazeteci 4 kişi yaralandı.

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