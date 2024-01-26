Erzincan’da kaza: 1 ölü, 6’sı asker 9 yaralı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde midibüs ile çarpışan hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı asker, 9 kişi yaralandı.

Erzincan-Sivas kara yolu Teknecik köyü yakınlarında meydana gelen kazada 6’sı asker 9 kişi yaralanırken; 1 kişi de hayatını kaybetti.

03 AYY 598 plakalı hafif ticari araç ile hükümlülerin naklinin yaptıktan sonra dönen askerlerin de içinde bulunduğu midibüs çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki Yakup Demir, hayatını kaybetti. Kazada 6'sı asker, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesi ile Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır olduğu bildirilirken, hafif ticari aracın yeni alındığı öğrenildi.