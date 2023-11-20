Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 261 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 261 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ve tipi etkili oluyor.

Üç kentte yaşanan hava muhalefeti sebebiyle 261 yerleşim yerine ulaşım gerçekleşemiyor.

Tipinin etkisini yoğun şekilde hissettirdiği Erzurum'da kırsaldaki 251 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 7, Ardahan'da da 3 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sosyal medya platformu "X" hesabından yaptığı açıklamada, sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve çıkmak mecburiyetinde kalanların da kar lastiği, zincir, çekme halatıyla takoz bulundurmalarını istedi.