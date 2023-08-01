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Erzurum'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Narman ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9.56 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 21:37'de kaydedildi.

Güncel
  • 01.08.2023 21:49
  • Giriş: 01.08.2023 21:49
  • Güncelleme: 01.08.2023 21:51
Kaynak: Haber Merkezi
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Erzurum'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Narman ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9.56 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 21:37'de kaydedildi.

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