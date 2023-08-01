Erzurum'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erzurum'un Narman ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9.56 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 21:37'de kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Erzurum'un Narman ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9.56 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 21:37'de kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 1, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Narman (Erzurum)
Tarih:2023-08-01
Saat:21:37:03 TSİ
Enlem:40.329 N
Boylam:42.18 E
Derinlik:9.56 km
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