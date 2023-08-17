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Erzurum'da bir kadın, yol kenarında ölü bulundu

Erzurum'da, 63 yaşındaki Neriman T. isimli kadın, yol kenarında ölü bulundu. Neriman T'nin Sırakonaklar Altınbaş Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyarete gittiği belirtildi.

Kadın
  • 17.08.2023 16:12
  • Giriş: 17.08.2023 16:12
  • Güncelleme: 17.08.2023 16:17
Kaynak: AA
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Erzurum'da bir kadın, yol kenarında ölü bulundu

Erzurum'un İspir ilçesinde akrabalarını ziyarete giden 63 yaşındaki kadın yol kenarında ölü bulundu.

Çamlıkaya Başmezra Mahallesi'nden Sırakonaklar Altınbaş Mahallesi'ne akrabalarını ziyarete giden Neriman T'nin yol kenarında hareketsiz yattığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden sağlık ekipleri, Neriman T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cansız bedeni, otopsi için İspir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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