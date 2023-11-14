Erzurum'da bir kafede patlama meydana geldi: 6 yaralı

Erzurum’da bir kafede sıkışan gazın patlaması sonucu 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Erzurum’da bir kafede sıkışan gazın patlaması sonucu 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre bir alışveriş merkezinde bulunan kafede gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

İş yerinde hasar oluşturan patlama sonrası meydana gelen yangın Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangından etkilenen 6 kişi 112 ekiplerince tedavi altına alındı. Yangın sonrası polis iş yerinde güvenlik önlemi aldı.