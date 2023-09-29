Erzurum'da bir kişi ATM'nin kilidini baltayla açmaya çalışırken yakalandı

Erzurum'da ATM'nin kilidini baltayla açmaya çalışan şüpheli tutuklandı. Baltalı şüphelinin kilidi kırmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzurum'da ATM'nin (Otomatik para çekme makinası) kilidini baltayla kırmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Yakutiye ilçesinde, bir banka ATM'sinin arka kapısının kilidini baltayla kırmaya çalışan C.J., suçüstü yakalandı.

Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, ATM'ye baltayla saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde olay yerine gelen saldırganın, bir süre bekledikten sonra baltayla ATM'nin kilidinin bulunduğu bölgeye vurması ve etrafında gezinmesi, sonrasında çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanması yer alıyor.