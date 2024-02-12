Erzurum'da çığ altında kalan kepçe operatörü öldü
Erzurum'un Aziziye ilçesinde 7 Şubat'ta kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açarken çığ altında kalan kepçe operatörü Muhammet Yusuf Bucuğa hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Erzurum'da kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışma yürütürken çığ altında kalan ve yaralı kurtarılan kepçe operatörü, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Aziziye ilçesinde yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Başkurt Mahallesi'nde, 7 Şubat'ta çığ düştü.
Karla mücadele çalışması yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı personeli operatör Muhammet Yusuf Bucuğa (40), çığın altında kaldı.
Bucuğa, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Bucuğa hayatını kaybetti.
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