Erzurum'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Erzurum Valiliği 15 Şubat 2024 tarihine kadar Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na istinaden yasaklama kararı aldı.

Erzurum'da gösteri ve yürüyüşler 15 Şubat 2024 tarihine dek yasaklandı.

Yasak kararını Erzurum Valiliği duyurdu.

Valilik tarafından 1 Şubat'ta yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz genelinde, Valilik ve Kaymakamlık Makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, Kanuna aykırı yapılabilecek her türlü eylemin (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17.ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A,B,ve C maddeleri gereğince 01.02.2024 günü saat 00.01'den 15.02.2024 günü saat 23.59'a kadar(15) gün süreyle yasaklanmıştır.”