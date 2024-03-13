Erzurum'da halk otobüsü yolcu minibüsüne çarptı: 14 yaralı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde seyir halinde olana halk otobüsü, aynı yönde ilerleyen yolcu minibüsüne çarptı. Kazada, halk otobüsündeki sürücünün de aralarında olduğu 14 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Erzurum'da halk otobüsünün aynı şeritte seyreden yolcu minibüsüne arkadan çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'nde meydana geldi. Tuncay Demir idaresindeki halk otobüsü, aynı istikamette giden Kamil Uludağ'ın kullandığı yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada sürücü Demir ile araçlardaki 13 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan bazı yolcuları da itfaiye ekipleri kurtardı. Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.