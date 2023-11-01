Erzurum'da Kuran kursunda yangın: Mahsur kalan 6 öğrenci kurtarıldı
Erzurum'da 55 öğrencisi bulunan özel Firdevs Hafızlık İslami ve İlimler Medresesi Kız Kuran kursunda yangın çıktı. Yangında, binada mahsur kalan 6 kız çocuğu dumandan etkilendi. 6 çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Erzurum Palandöken'de 55 öğrencisi bulunan özel Firdevs Hafızlık İslami ve İlimler Medresesi Kız Kuran kursunda sabah saatlerinde yangın çıktı.
Yurtta ambar olarak kullanılan bölümde çıkan yangında dumanlar 3 katlı binayı sardı.
Öğrencilerin çoğu bahçeye çıkarken, bazıları üst katta mahsur kaldı. Olay yerine giden polis, binada kalan 2 öğrenciyi dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri de 3'üncü katta mahsur kalan 4 öğrenciyi itfaiye merdiveniyle pencereden kurtardı.
Dumandan etkilenen öğrencilere ambulanslarda müdahale edildi. Kurs binasının yanındaki binalara ait bahçelere alınan öğrencilere burada oksijen tedavisi uygulandı.
Dumandan etkilenen öğrencilerden 4'ü Erzurum Şehir Hastanesi'ne, 2'si de Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.