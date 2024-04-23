Erzurum'da zifte bulanan 10 köpek yavrusu Kars'taki merkezde temizlendi

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir şantiye alanında zifte bulanmış halde bulunan 10 köpek yavrusu, Kars'taki hayvan rehabilitasyon merkezinde temizlendi. Yetkililer zifte bulanmış 10 yavru köpekten 3'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Erzurum'da bir şantiye alanında zifte bulanmış halde bulunan 10 köpek yavrusu Kars'ta bulunan hayvan rehabilitasyon merkezinde temizlendi.

Köpek yavruları, Kars'ta Susuz Belediyesi ve Mutlu Patiler Derneğinin ortak çalışma yürüttüğü Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Merkez görevlilerince köpek yavruları, özel müdahaleyle ziftten arındırıldı.

Veteriner hekim Furkan Uluman, ihbar üzerine köpekleri Kars'a getirdiklerini ifade ederek, "Öncelikle ihbarın gelmesiyle hayvanları hayatta tutmaya çalıştık, zifti temizlemek için ayçiçek, zeytin yağı ve bulaşık deterjanı kullandık. 4 yavrumuz tamamen zifte bulanmış diğer 6'sı daha iyi durumdaydı, 8 kişiyle gece saatlerine kadar zifti temizledik. Şu anda köpekler bizimle kalacak, daha huzurlular" diye konuştu.

Veteriner tekniker Türkü Doğa Demirci ise 10 köpek yavrusunun ziftten arındırıldığını belirterek, "Erzurum'dan gelen canları 3 gündür yıkıyoruz, genel durumları şu anda iyi. Bakımlarını üstlendik. Bundan sonra bizimle yaşayacaklar" dedi.

SİNİRLERİ KESİLMİŞ

Kontrolleri ve beslenmeleri yapılan köpeklerden 1'nin sol arka ayağındaki sinirlerin kesildiği belirlendi.

Bunun üzerine köpek, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Araştırma görevlisi Ersin Tanrıverdi'nin öncülüğünde yapılan 3 saatlik ameliyat sonrası köpeğin ayağı kesilmekten kurtarıldı. Antibiyotik tedavisi ve kafes istirahati sonrası yavru köpek, yeniden Susuz'daki bakımevine getirildi.

KESİCİ ALET KULLANILMIŞ

Mutlu Patiler Derneği görevlisi Sinan Ali Kol, zifte bulanmış 10 köpek yavrusundan 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti. Köpeklerden 1'nin ayağındaki sinirlerin kesici alet ile kesildiğini belirten Kol, ameliyat sonrası köpeğin bakımevine getirilip, tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi. Mutlu Patiler Derneği Saha Koordinatörü Rabia Öztürk ise köpeğin başarılı bir ameliyat geçirdiğini, diğer yavrular ile tedavi sürecinin bakımevinde süreceğini vurguladı.