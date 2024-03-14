Erzurum'da Zülküf Böçkün isimli erkek, evli olduğu kadını ve kızını katletti

Erzurum'da Zülküf Böçkün isimli erkek, evli olduğu kadını ve kendisini engellemek isteyen 20 yaşındaki kızını defalarca kez bıçaklayarak öldürdü. Zülküf Böçkün kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Erzurum'da coğrafya öğretmeni 46 yaşındaki Zülküf Böçkün isimli erkek, evli olduğu 44 yaşındaki Kadriye Böçkün ile kendisini engellemeye çalışan kızı 20 yaşındaki Asude Helen Böçkün’ü bıçak darbeleriyle öldürdü.

Olaydan sonra kaçan zanlı Böçkün, polis tarafından yakalandı.

DHA'nın haberine göre katliam, saat 00.20 sıralarında Erzurum’un Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi Sancak Sitesi 5’inci katta meydana geldi. Zülküf Böçkün, ziyaretine gelen babası ve kız kardeşleri yatmak için odalarına gittikten sonra Kadriye Böçkün ile tartışmaya başladı.

Gürültü üzerine çiftin 4 çocuğundan üçüncüsü olan Asude Helen Böçkün de tartışmaya dahil oldu. Zülküf Böçkün, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla evli olduğu kadını ve kızını öldürdü.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kadriye Böçkün’ün 16 bıçak darbesi, kızı Asude Helen Böçkün’ün ise 12 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.

OTOMOBİLLE KAÇARKEN YAKALANDI

Çalışma başlatan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Zülküf Böçkün’ü kendi kullandığı 25 ACH 134 plakalı otomobille Çat ilçesi girişinde yakaladı. Erzurum Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Böçkün, daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Anne Kadriye Böçkün ve kızı Asude Helen Böçkün’ün cansız bedenleri ise Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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GEÇEN YIL 8 MART’TAN BU YANA 338 KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, geçtiğimiz yıl 8 Mart’tan bu yılın 8 Mart'ına kadar 338 kadın cinayeti işlendiğini, 248 kadının şüpheli bir şekilde ölü bulunduğunu açıkladı.

12 kadının ise koruma kararına karşın öldürüldüğü belirtildi. Öldürülenlerin 16'sı ise 18 yaşından küçük.