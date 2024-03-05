Erzurum'dan Van'a nakledilmişti: Adnan Oktar'la görüşen avukatlar hakkında yeni detaylar

Adnan Oktar'ın Erzurum'da hapis yattığı dönemde çocuk istismarına karşı mücadele eden UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği'nin kentteki şubesinin yöneticisi olan avukatlarla görüştüğü, bu avukatların görüşmelerden sonra vekalet aldığı ortaya çıktı. Dernekten yapılan açıklamada ise Adnan Oktar’ı ziyaret eden isimler ile derneğin ilişkisinin kesildiği belirtildi.

Silahlı suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın Erzurum'da hapis yattığı dönemde çocuk istismarına karşı mücadele eden UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği'nin kentteki şubesinin yöneticisi olan avukatlarla da görüştüğü, bu avukatların görüşmelerden sonra vekalet aldığı ortaya çıktı.

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, Adnan Oktar’ı ziyaret eden isimler ile derneğin ilişkisinin kesildiğini söyledi.

Sözcü'den Can Bursalı'nın haberine göre UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği'nin Erzurum Şubesi'nin yöneticilerinden avukatlar A.A., E.A., B.Ş. ve A.E., 25 Nisan 2022'de Erzurum'a sevk edilen Oktar'ı düzenli olarak ziyaret etmeye başladı.

UCİM GENEL MERKEZİ'NDEN DÜZENLİ ZİYARETÇİ

Dört avukat, yalnızca 16 Şubat 2023 ile 22 Mart 2023 arasında Oktar'ı toplamda 46 kez ziyaret etti.

İlk görüşmelerini vekaletsiz yapan avukatlar, ilerleyen süreçte Oktar'ın vekaletini aldı. E.A. ve A.E. bu süreçte başörtülerini de çıkarttı.

Oktar'ın düzenli ziyaretçilerinden olan A.A.'nın Erzurum'da yaşamadığı, UCİM'in Genel Merkezi'nde de görevli olduğu, Erzurum'a Oktar'ı ziyaret etmek için düzenli olarak gidip geldiği öğrenildi.

UCİM: BİZİMLE İLİŞKİLERİ KALMADI

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, Adnan Oktar’ı ziyaret eden Genel Başkan Danışmanı A.A.’nın ve Erzurum’daki üç kadın avukatın dernekle bir ilişkisi kalmadığını belirtti.

Türkiye’nin dört bir yanında gönüllü avukatları olan UCİM’in, istismar davalarında sanıkların savunulmamasıyla ilgili sözleşme imzaladıklarını belirten Özkan, A.A., E.A., B.Ş. ve A.E. ile 6 Şubat 2023’teki depremlerden sonra ilişkilerini sonlandırdıklarını ifade etti.

Özkan ayrıca, UCİM’de gönüllü olarak çalışan avukatların kimlerle irtibatlı olduğunu denetleme görevinin dernekte değil barolarda ve Avukat Suçları Bürosu’nda olduğunu kaydetti.

VAN'DA DA HAREKETE GEÇTİ

24 Nisan 2022'den beri Erzurum Dumlu Cezaevi'nde 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan ve hükmünün infazını dolduran Adnan Oktar, kentteki avukatlar üzerinden yeni bir yapılanmaya gittiği gerekçesiyle 29 Şubat’ta Van Cezaevi'ne nakledildi.

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü üyesi avukatlar, Van'daki genç kadın avukatlarla sosyal medya aracılığıyla irtibat kurmaya çalışıyor. Kentte avukatlık yapan bazı genç kadınlara atılan mesajlarda Adnan Oktar'ın ismi paylaşılmıyor ancak müvekkil ziyareti talep ediliyor.

Van'da avukatlık yapan bir genç kadına atılan mesajda, “Merhaba, Van Cezaevi’nde müvekkil görüşmesi için yardımcı olma imkanınız olur mu meslektaşım” ifadeleri yer aldı. Van’daki genç kadın avukatlara bu mesajı atanın, Adnan Oktar’ın Erzurum’daki görüşlerini organize eden isimlerden biri olduğu belirlendi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Erzurum’da yalnızca bu yıl içinde 14 Ocak ile 16 Şubat tarihleri arasında 339 kez avukat görüşü yapan Oktar’ın örgütü hapishaneden yönetmesinin önüne geçmek için görüş sınırlandırılması ve kaydedilmesi için izin vermişti.