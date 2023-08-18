Erzurum’da 2 çocuk sulama göletinde boğuldu

Erzurum’un Hınıs ilçesinde yüzmek için sulama göletine giren üç çocuktan 2’si boğularak hayatını kaybetti.

İHA'nın aktardığına göre, Hınıs ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi’nde hayvan sulama göletine giren 3 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu öğrenerek olay yerine gelen mahalle sakinleri çocuklardan birini göletten çıkarırken, diğer 2 çocuk suda kayboldu.

Yapılan çalışmalar sonunda 12 ve 11 yaşındaki iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan 10 yaşındaki çocuk, Hınıs Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanes'ine sevk edildi.