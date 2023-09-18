Erzurum’da İmamoğlu’na yapılan taşlı saldırı: Taş değil çiçek, kozalak, erik atmışlar

Seçim öncesinde Erzurum mitinginde İBB Başkanı İmamoğlu ve CHP'lilere yönelik taşlı saldırıya ilişkin 28 kişiye dava açıldı. Sanıkların çoğu, görüntülere rağmen "çiçek, kozalak, erik" attığını iddia etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Seçimi sürecindeki Erzurum mitingine yönelik taşlı saldırıya ilişkin 28 kişiye dava açıldı.

Saldırganların iddianameye yansıyan ifadeleri şaşkınlık yarattı. Saldırganlar, görüntülerde ellerinde taş olmasına karşın “çiçek attıklarını” ileri sürdü. Mitinge katılmak isteyen aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yurttaş atılan taşlarla yaralanmıştı.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; İmamoğlu’nun 7 Mayıs’ta Erzurum’da düzenlemek istediği ancak taşlı saldırılar nedeniyle yapılamayan mitinge ilişkin iddianame kabul edildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 15 mağdur, 28 şüphelinin yanı sıra; aralarında İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun ve CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger’in de bulunduğu 20 şikâyetçi yer aldı.

ÖRGÜTLÜ DEĞİLLERMİŞ!



Mitinge katılanlardan 17 kişinin hastaneye başvurduğu saldırıda, 28 kişi hakkında “silahla kasten ve basit yaralamaya teşebbüs” suçundan dava açıldı. Sanıklar hakkında 2 yıl ile 9 yıl arasında hapis cezası istendi. Asıl hedefin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu belirtilen iddianamede, taş, çakmak gibi materyaller atıldığı kaydedildi. İddianamede zanlıların birbirlerini tanımadıkları, münferit olarak olay yerinde bulundukları, fikir ve eylem birliği bulunmadığı iddia edildi.

İddianamede saldırı için “etkinlik” denmesi de dikkat çekti. İddianamede, kimseye yaralamadıklarını sadece “kozalak, yerdeki toprakla birlikte çiçek, erik, gözlük kabı attığını” söyleyen şüphelilerin incelenen görüntülerde yerden aldıkları birkaç cismi fırlattıklarının tespit edildiğine yer verildi. Kimliği görüntülerden tespit edilen zanlılardan Uzman Çavuş Mehmet Akif Keleş ifadesinde “Bazılarının zafer işareti yaptığını görünce elimde çevirdiğim iki demir parayı zarar vermeyecek şekilde yere fırlattım” dedi.

İfadelerden bazıları özetle şöyle:

Uzman Çavuş Mehmet Akif Keleş: Bazılarının zafer işareti yaptığını görünce o anlık psikoloji ile elimde çevirdiğim iki demir parayı zarar vermeyecek şekilde yere fırlattım. Kimse yaralanmadı. Paraları yere fırlattım.

İşsiz Serhat Kara: İmamoğlu'nu protesto etmek için alana gidip yanlışlıkla CHP'lilerin içine girdim. Bulunduğum bölgeye gözlük kabı attılar. Gözlük kabını karşı tarafa attım. İmamoğlu'nu dinleyen grupta olduğumu anlayınca koktum ve karşı kısma geçtim.

İşsiz Ömür Kaya: Bir anlık duygu yoğunluğu ile taş attım.

Ferdi Selçuk: Yalnızca “Ne mutlu Türküm diyene” ve “Allahu Ekber” şeklinde slogan attım.

Muhammed Haktan Sargın: İmamoğlu'nun Güneydoğu'da bir mitingde zafer işaret yapmasını eleştirmek için gruba katıldım. Bir anlık kızgınlıkla yerdeki taşı alarak karşı gruba rast gele attım.

Elektrikçi Yakup Emre Aslan: Bir anlık duygu ve düşünceyle kozalakları attım.

Seyyar meyve satıcısı Enes Yılmaz: Cebimdeki eriklerden miting alanına doğru attım.

AFAD'da taşeron işçi olarak çalışan Yunus Emre Durman: İmamoğlu'nu dinlemeye gelenler bize taş ve pet şişe atmasına kızarak Kozalağı gruba attım.

İşçi Muhammed Karagöl: İmamoğlu'nu dinlemek için gelenler tarafından bize taş atıldı. Hemşerilerimin bize böyle davranmalarından dolayı sinirlenerek cebimde bulunan iki metal bir lirayı attım ancak ağaçlara çarparak yere düştü ve topluluğa ulaşmadı.

Enes Yalçın: Mitingdekiler pet şişe attıkları için çiçekleri toprakları ile kopartarak attım.

Sanıklar Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

‘GÖSTERMELİK CEZALAR VİCDANLARI TATMİN ETMEZ’



Cumhuriyet’e açıklama yapan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Gökhan Günaydın, “28 kişi hakkında iddianame düzenlenmiş, bunlardan çoğu 2000 ve sonrası doğumlular. Dolayısıyla oraya gönderilen zavallı gariban provakatör üzerinden bu davada bir sonuç almak mümkün değildir” dedi.

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saldırı sonrası sözlerine dikkat çeken Günaydın, “Söyledikleri sözler ortadadır. 28 tane çocuğa yönelik göstermelik bir dava süreci yürütüp, onlara da göstermelik cezalar vermek kamuoyu vicdanını tatmin etmeyecektir. Önemli olan o çocukları oraya yollayanlara ulaşmak ve gerçek anlamda bir yaptırım uygulayabilmektir. Şu anki ortamda da bunların yapılabileceğine ilişkin bir inancım yoktur” ifadelerini kullandı.

Saldırı sonrası Erdoğan “Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp ondan sonra da utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar” demişti. Soylu da İmamoğlu’nun provokasyonu hazırlayan kişi olduğunu iddia etmişti.