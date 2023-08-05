Erzurum’da TIR ve askeri araç çapıştı: 5 yaralı

Erzurum’un Horasan ilçesinde TIR ve askeri aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 korucu, 3 askeri personel olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Güncel 05.08.2023 14:37 Giriş: 05.08.2023 14:37

Güncelleme: 05.08.2023 14:50 Kaynak: AA

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