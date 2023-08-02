Eş genel başkanlığa bir yeni bir eski isim

HDP’de yeni eş genel başkanların yeni bir aktör ile tecrübeli bir isim olması konusunda görüş birliği sağlandı. İsimlere ilişkin öneriler alınmaya başlandı.

Hüseyin ŞİMŞEK

Anayasa Mahkemesi’ndeki kapatma davasının sonuçlanmasını bekleyen HDP, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’ne (YSP) taşınma kararı aldığı ortak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında yeni isim ve eş genel başkanlık için ilke kararlarını belirledi. İki dönem üst üste yönetimde görev alınmaması ilkesini uygulama kararı alan parti yönetimi kurulacak partide kurulları büyük oranda yeni isimlerden belirleyecek.

Eylül ayının sonunda toplanacak kongrede YSP’nin ismi değişecek, HDP ve bileşenleri bu partiye geçiş yapacak. Ayrıca partinin tüzüğü de yenilenecek. Eş genel başkanlık, milletvekilliği, parti kurulları, belediye başkanlığı gibi görevlerde esnetilmeden iki dönem kuralı uygulanacak. Eylül ayındaki kongre için bir komisyon kuran iki parti, gelecek hafta da Parti Meclisi’ni toplayarak komisyonu yeni üyelerle genişletecek.

HDP KORUNACAK

Daha önce kapatma davası muhatabı partileri büyük oranda kapatılana kadar koruyan, sadece 2005 yılında DEHAP’ı fesheden Kürt siyasetinde HDP’nin akıbeti de netleşti. Buna göre iki parti yönetimi, YSP’ye taşınan HDP’nin tüzel kişiliğinin korunmasına ve dava sonuçlanana kadar partinin hayatta kalmasına karar verdi. Yeni parti isminin ve kısaltmasının da olabildiğince HDP’ye yakın olması kararlaştırıldı. Bu konudaki öneriler alınmaya devam ediliyor.

Cezaevlerindeki siyasetçiler, yurt dışındaki siyasetçiler, halk toplantısında bir araya gelinen seçmenler ve mevcut parti yöneticilerinin gelecek dönem planlaması hakkında fikrini alan HDP ve YSP, yeni eş genel başkanlar için de ilkelerini belirledi. Buna göre, temasa geçilenlerden önemli bir bölümü, “Toplumda kaybolan umudu yeniden açığa çıkarabilecek yeni bir aktörün” eş genel başkan olarak belirlenmesini istedi. Ayrıca Kürt siyasetinin geleneklerini bilen bir ismin de eş genel başkan seçilmesi genel eğilim olarak belirdi. Yeni eş genel başkanlar için isim önerilerinin iletilmeye devam edildiği kaydedildi. YSP Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Cengiz Çiçek, Tülay Hatimoğulları Oruç ve Ayşe Acar Başaran ile DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır’ın isimleri konuşuluyor.

DAVA KARAR AŞAMASINDA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP hakkında 7 Haziran 2021’de kapatma davası açtı. Yüzlerce siyasetçi hakkında da “siyaset yasağı” talep edilen dava kapsamında sözlü savunma vermesi gereken parti yönetimi, seçim çalışmalarını gerekçe göstererek savunma yapmadı. AYM Raportörün raporunun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek ve kapatma istemi esastan görüşülmeye başlanacak. HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.