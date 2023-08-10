Esad söyleşisinin tamamı yayınlandı: Olası Erdoğan görüşmesi için çarpıcı sözler
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, Sky News Arabia'ya verdiği söyleşinin detayları paylaşıldı. “Bizim hedefimiz Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesi, fakat buna karşılık olarak Erdoğan’ın amacı ise Türkiye’nin Suriye’deki varlığını meşru kılmaya çalışması” diyen Esad, “Erdoğan’la neden buluşayım ki? Bir şeyler içmek için mi?” ifadelerini kullandı.
Sky News Arabia'ya konuşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek istemediğini belirten Suriye lideri Beşar Esad'ın açıklamalarının tamamı yayınlandı.
2011’den bu yana Batı’nın kışkırttığı iç savaşın içinde olan Suriye’nin lideri Esad, önceki gün Sky News Arabia’nın sorularını yanıtlamıştı.
Şam’da açıklamalarda bulunan Esad’ın söyleşisinden kısa bir bölüm önceki gün yayınlanırken, Esad, Erdoğan’ın talepleri doğrultusunda ikili bir görüşme gerçekleştirmeyeceğini belirtmiş ve Erdoğan’ın şartlarını onaylamadığını vurgulamıştı. Nadiren röportaj veren Esad’ın açıklamaları uluslararası kamuoyunda gündem olmuştu.
ÇEKİLME ŞARTI
Dün gece ise bu röportajın tamamı servis edildi. Esad, Erdoğan’a yönelik eleştirel ifadeler kullandı. Şam’ın Mayıs ayında Arap Birliği’ne tekrar girmesinden sonra katıldığı ilk televizyon röportajında Esad, Türk askerlerinin Suriye’nin kuzeybatısından çıkmadan bir görüşme gerçekleştirmeyeceğinin altını çizdi.
Erdoğan’la görüşmeye sıcak bakmadığını dile getiren Esad, “Bizim hedefimiz Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesi, fakat buna karşılık olarak Erdoğan’ın amacı ise Türkiye’nin Suriye’deki varlığını meşru kılmaya çalışması. Dolayısıyla Erdoğan’ın şartları altında bir görüşme gerçekleşemez” dedi.
Esad, “Erdoğan’la neden buluşayım ki? Bir şeyler içmek için mi?” ifadelerini kullandı.