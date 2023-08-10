Esad söyleşisinin tamamı yayınlandı: Olası Erdoğan görüşmesi için çarpıcı sözler

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, Sky News Arabia'ya verdiği söyleşinin detayları paylaşıldı. “Bizim hedefimiz Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesi, fakat buna karşılık olarak Erdoğan’ın amacı ise Türkiye’nin Suriye’deki varlığını meşru kılmaya çalışması” diyen Esad, “Erdoğan’la neden buluşayım ki? Bir şeyler içmek için mi?” ifadelerini kullandı.

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Fotoğraf: DepoPhotos