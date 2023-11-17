Esad, Suriye'de genel af ilan etti
Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, ülkesinde genel af ilan etti. Buna göre idam cezaları ömür boyu hapse çevrilecek, ömür boyu hapis cezasına çarptırılanların ise cezaları 20 yıla indirilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, ülkesinde genel af ilan etti. Reuters'ın yaptığı habere göre, Esad'ın imzaladığı kararname ile idam cezaları ömür boyu hapse çevrilecek, ömür boyu hapis cezasına çarptırılanların ise cezaları 20 yıla indirilecek.
Esad'ın ilan ettiği genel afın 16 Kasım'dan önceki suçları kapsadığı belirtildi.
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