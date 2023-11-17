Esad, Suriye'de genel af ilan etti

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, ülkesinde genel af ilan etti. Buna göre idam cezaları ömür boyu hapse çevrilecek, ömür boyu hapis cezasına çarptırılanların ise cezaları 20 yıla indirilecek.

Dünya 17.11.2023 01:16 Giriş: 17.11.2023 01:16

Güncelleme: 17.11.2023 01:18 Kaynak: Haber Merkezi

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FOTOĞRAF: depophotos

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, ülkesinde genel af ilan etti. Reuters'ın yaptığı habere göre, Esad'ın imzaladığı kararname ile idam cezaları ömür boyu hapse çevrilecek, ömür boyu hapis cezasına çarptırılanların ise cezaları 20 yıla indirilecek. Esad'ın ilan ettiği genel afın 16 Kasım'dan önceki suçları kapsadığı belirtildi.