Esad ve Erdoğan, Riyad'da ortak zirveye katılacak: Sürpriz görüşme olur mu?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ortak zirvede yer alacak olması iki liderin bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyecekleri sorusunu gündeme getirdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TRK" ile saat 09.30'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Riyad'a gitti.

ERDOĞAN'IN İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRMESİ BEKLENİYOR

Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere düzenlenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak.

Zirvede İslam ülkelerinin temsilcilerinin, gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Zirve oturumunda hitapta bulunacak Erdoğan'ın, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

ZİRVELER ORTAKLAŞA YAPILACAK

Öte yandan Suudi Arabistan, Gazze'deki gelişmeleri görüşmek üzere yapılacak Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvelerinin cumartesi günü Riyad'da tek bir zirvede birleştirileceğini duyurdu.

Bu kararın, Gazze ve Filistin topraklarının tanık olduğu benzeri görülmemiş gelişmelere karşı ortak bir tutum sergilemenin ve Arap ve İslam ülkelerinin iradesini ortaya koymanın gerekliliğine binaen ve Arap Birliği ve İİT'yle yapılan istişareler sonucu alındığı belirtildi.

ZİRVEYE ESAD DA KATILACAK

Arap Birliği zirvesine katılacak liderler arasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da bulunuyor.

Zirveye katılmak üzere dün (10 Kasım) Riyad'a ulaşan Esad, Suudi yetkililer havalimanında karşılanmıştı.