Esad’dan 20 yıl sonra Çin’e ilk ziyaret

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Çin’in doğu kesimindeki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou kentine ulaşarak 20 yıl sonra ilk kez gerçekleştireceği Çin ziyaretine başladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ı taşıyan Air China uçağı, öğle saatlerinde Hangzhou kentine ulaştı. Esad çiftini havalimanında Çinli yetkililer karşıladı. Esad’a ziyaretinde Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı ve Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı’nın da aralarında yer aldığı üst düzey bir heyet eşlik ediyor.

2004 yılından bu yana ilk kez Çin’e gelen Beşar Esad’ın yarın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesi ve farklı kentlerde bir dizi toplantıya katılması bekleniyor. Esad, Cumartesi günü Hangzhou Asya Oyunları’nın açılış törenine katıldıktan sonra pazar ve pazartesi günleri başkent Pekin’deki temaslarına devam edecek.

Esad ABD, Kanada ve çok sayıda ülkenin yaptırımıyla karşılaşmış ancak Suriyeli lidere yönelik yaptırımlar Çin ve Rusya’nın itirazı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi’nden geçememişti. Beşar Esad, Çin’i son olarak 2004 yılında ziyaret etmiş, dönemin Devlet Başkanı Hu Jintao ile bir araya gelmişti.

Uzmanlar, Suriyeli liderin Çin ziyaretinin ülkesinin diplomatik tecridini kırmayı ve yaptırımların etkisini azaltmayı amaçladığına dikkat çekiyor.

“ZİYARET, İLİŞKİLERİ YENİ BİR SEVİYEYE TAŞIYACAK"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün düzenlenen basın toplantısında Çin ve Suriye arasında ‘geleneksel ve derin bir dostluk’ bulunduğuna işaret ederek, "Çin-Suriye ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem veren Beşar Esad, Suriye Devlet Başkanı olarak göreve başlamasından bu yana Çin’i ikinci kez ziyaret ediyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve diğer Çinli liderler Esad ile görüşerek, ikili ilişkiler ve her iki tarafı ilgilendiren konular hakkında derinliğine fikir alışverişinde bulunacak" dedi.

Sözcü, Esad’ın ziyaretinin iki ülke arasındaki siyasi karşılıklı güven ile farklı alanlardaki iş birliğini daha da derinleştireceğine, ilişkileri yeni bir seviyeye taşıyacaklarına inandığını ifade etti.

ALTYAPI PROJELERİ GÜNDEME GELECEK

Çin basınında yer alan değerlendirmelerde, Beşar Esad’ın ziyareti sonrasında ikili ilişkilerin yeniden Arap Baharı döneminin öncesine dönmesinin beklendiği ifade edildi. Çin’de iktidardaki Çin Komünist Partisi’nin resmî yayın organlarından Global Times gazetesinde yer alan haberde, Esad’ın temasları esnasında Suriye’de baraj, petrol sahası ve diğer altyapı projelerinin inşasının gündeme geleceği aktarıldı.

Suriye, 2022 yılında Çin ile bir mutabakat zaptına imza atarak, Pekin’in Kuşak ve Yol adlı altyapı ve yatırım projesine katılmıştı.