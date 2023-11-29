Esas sorumlular hâlâ ortada yok

Tahir Elçi, katledilmesinin 8. yılında birçok kentte anıldı. TBB Başkanı Erinç Sağkan, “Süreci uzatsalar da adaletten vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Haber Merkezi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015 tarihinde Dört Ayaklı Minare’nin önünde katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, öldürülmesinin 8’inci yılında İstanbul başta olmak üzere birçok kentte anıldı. Elçi adına Diyarbakır’da yapılan anma törenine, siyasiler, meslek örgütleri ve avukatlar katıldı. Tahir Elçi Vakfı ve Diyarbakır Barosu tarafından gerçekleştirilen anma programı kapsamında Diyarbakır Adliyesi önünden Dört Ayaklı Minare’ye yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklaması Elçi’nin vurulmadan önceki son konuşmasının ses kaydı dinletilerek başladı. Açıklamanın ardından Elçi’nin mezarı ziyaret edildi.

GÜNDEN GÜNE ÇOĞALACAĞIZ

Açıklamada konuşan CHP Milletvekili ve Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, ‘‘Kol saatimizin kırıldığı ve zamanın durduğu bir yerdeyiz. Zulme uğrayanların, bir ülkenin karanlığında ışığı aramanın ne demek olduğunu ne yazık ki bizlere bu sokak öğretti. Minarenin ayakları altında buluşmalar bizi günden güne çoğaltacak" ifadelerini kullandı. Elçi, şöyle devam etti: ‘‘Biliniz ki; adalet arayanların, zulme uğrayanların, gece gündüz demeden içinde yüzdüğümüz uçsuz bucaksız bir denizi var. Acıya, zulme, haksızlık ve hukuksuzluğa ‘dur’ diyebilmek için her yıl burada bir araya geldiğimizde, uzaklardan bir ses bizi çağırır; ‘Silah ve çatışma istemiyoruz’ diye. Zalimleri rahatsız eden bir ses.’’

8 YILDIR YAS TUTAMIYORUZ

TBB Başkanı Erinç Sağkan ise şu ifadeleri kullandı: “Biz 8 senedir başkanımızın yasını tutamıyoruz. Buraya anmaya gelemiyoruz. Anmak için gereği yapılmış olmalıdır, maddi gerçek ortaya çıkarılmalıdır. Ancak o zaman anmaya gelebiliriz. Buraya, vazgeçmeyeceğimizi bilsinler diye geliyoruz. Yargılama görünümü adı altında süreci uzatmaya da çalışsalar vazgeçmeyeceğiz. 8 sene değil, 80 sene de geçse sorumlular cezalandırılmadığı sürece mücadeleyi sürdüreceğiz.”

CEZASIZLIK SÜRECİNE BIRAKTILAR

İstanbul Bakırköy Adliyesi önünde düzenlenen anma töreninde konuşan Çağdaş Hukukçular Derneği’nden Çağla Leyla Kara şunları söyledi: "Soruşturma evresinde etkin bir soruşturma yapılmadığı gibi kovuşturmanın genişletilmesi istemleri de reddedilmekte, uzun duruşma araları ile yargılama cezasızlık süreçlerine bırakılmaktadır. Savcılıklar tarafından başlatılan soruşturmalarda Elçi’nin cenaze töreni ‘terörist cenazesi’ olarak değerlendirildi. Bu devletin Tahir Elçi şahsında tüm muhalif avukatları yerini göstermektedir.”