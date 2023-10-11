Esas sorumlular hâlâ yargılanmadı

Cumhuriyet tarihinin en kanlı katliamı olarak kayıtlara geçen 10 Ekim Ankara Garı Katliamı'nın 8. yılında pek çok kentte anma törenleri düzenlendi. Törenlerinde, “Ankara Katliamı adım adım gelmiş” denildi.

Haber Merkezi

Ülke tarihinin en büyük kitle kıyımının yaşandığı 10 Ekim Ankara Katliamı’nın 8. yılında dün Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte anma törenleri düzenlendi. ‘Emek, Barış ve Demokrasi’ mitinginin yapıldığı ve IŞİD tarafından gerçekleştirilen, 104 kişinin yaşamını yitirdiği, 500 kişinin yaralandığı Ankara Gar Meydanı’nda yapıldı. İzmir’de ise İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından Konak Alsancak Hayat Çemberi Anıtı önünde gerçekleşen anma törenine meslek örgütleri, siyasi partiler ve katliamda yaralananlar ve yaşamını yitirenlerin aileleri katıldı. İstanbul’da ise anma töreni Kadıköy İskele Meydanı’nda gerçekleştirildi.

8 YILLIK ADALET MÜCADELESİ

Katledilenlerin yakınları, katliamda yaralananlar, siyasi parti ve meslek örgütü temsilcilerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi, 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği (10 Ekim Der) öncülüğünde Ankara Ulus metro çıkışında toplandı. Katliamın yaşandığı saat olan 10.04’te saygı duruşu yapıldı. 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı İshak Kocabıyık, 8 yıldır adalet aradıklarını belirtti. Kocabıyık, "Yargılama sürecinde ortaya çıktı ki devletin güvenlikle ilgili bütün kurumlarının bilgisi olduğu katliam adım adım gelmiş. Bir devlet düşünün ki kendi insanına karşı yapılan katliama sessiz kalsın” ifadelerini kullandı.

Kocabıyık, "Bu meydan ‘Barış Meydanı’ oluncaya, katliamı hatırlatacak anıt yapılana, adalet gerçek anlamda tesis edilene kadar buradayız" dedi.

Anmaya katılan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, şu açıklamayı yaptı: “5 Haziran’da başlayan, Suruç ile devam eden Ceylanpınarı ve 10 Ekim ile birlikte bir katliam silsilesiyle özellikle bu tek adam rejimi, kurmak istediği faşizmi tahkim etmeye yönelik IŞİD çetelerine yol vererek bu katliamın doğrudan ortağıdır.”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise şöyle konuştu: “Dava sürecinde yaşananlar, hiçbir gerçek sorumlunun yargılanmaması, 10 Ekim Katliamı ile hesaplaşılmaması, şu meydanın bile hala yasaklı olması bile sürecin ne olduğunu çok açık biçimde ortaya koyuyor. Ama biz buradan bir kez daha 8 yıl sonra hiç dinmeyen öfkemizle bir kez daha söylüyoruz; acımız hiç dinmedi, unutmayacağız unutturmayacağız.”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise şunları söyledi: “8 yıl önce ne yazık ki barışa susayan bedenlerimizi, kana buladılar. Demir yolu çalışanı emekçilerimizi, ömrünün baharında gençlerimizi, ilkokul çağında çocuklarımızı aldılar elimizden. O gün Ankara’nın en kara günüydü. Ama o günü karartanlar, sadece üzerlerindeki iki bombayı patlatanlar değildi, biz o gün bombalar patladıktan sonra yaralılarımıza yardım etmek için seferber olurken o TOMA’ları, o biber gazlarını bizlerin üzerine salanlardı. O günü karartanlar, aradan 8 yıl geçmesine rağmen hâlâ katliamda sorumlulukları bulunan kamu görevlilerini, siyasileri yargılamayanlardır. O günü karartanlar, ‘Patlamadan sonra oylarımız arttı’ diyebilenlerdir, katliamın arkasında kokteyl örgüt arayanlardır.”

İKTİDARIN TAŞLARI BURADA ATILDI

Anma törenine katılan CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel ise “Bu meydanda hayatını kaybedenlerin aileleri 8 yıldır adalete ulaşamadıkları için haykırıyorlar. Mahkemede bir tane kamu görevlisi yargılanmıyor. O gün katliamın haberini aldığında sırıtan bakan, halen daha bürokrasinin en üst noktalarına kadar tırmandı, tırmandırılmaya devam ediyor.”

BARIŞI BÜYÜTMEKTE KARARLIYIZ

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından Konak Alsancak Hayat Çemberi Anıtı önünde gerçekleşen anmaya meslek örgütleri, siyasi parti temsilcileri, katliamda yaşamını yitirenlerin aileleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Basın açıklamasını okuyan KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Güven, “Yitirdiklerimizi toprağa defnettiğimiz sıralarda katliama adeta yol veren iktidar oy hesabı derdine düştü. Biz gerçek suçlularının açığa çıkması için kılı kırk yararak belge ve delil ararken idareciler delilleri ‘dolaplarda unuttular’, kimisini de imha ettiler” dedi.