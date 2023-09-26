Esenler'de apartmanın dış cephesi çöktü

Esenler'de 16 katlı apartmanın dış cephe kaplamaları çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Güncel 26.09.2023 15:45 Giriş: 26.09.2023 15:45

Güncelleme: 26.09.2023 16:01 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA