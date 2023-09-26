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Esenler'de apartmanın dış cephesi çöktü

Esenler'de 16 katlı apartmanın dış cephe kaplamaları çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Güncel
  • 26.09.2023 15:45
  • Giriş: 26.09.2023 15:45
  • Güncelleme: 26.09.2023 16:01
Kaynak: İHA
Esenler'de apartmanın dış cephesi çöktü
Fotoğraf: İHA

İstanbul'un Esenler ilçesinde 16 katlı binanın dış cephesinin bir kısmı şiddetli rüzgarın etkisiyle çöktü.

Edinilen bilgiye göre olay saat 14.30 sıralarında Tuna Mahallesi Şehit Cengiz Karcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. 16 katlı binanın dış cephesinin kaplamaları şiddetli rüzgarın da etkisiyle yola çöktü. 

Çökmeyle birlikte ortalığı toz bulutu kaplarken, apartmanda oturanlar deprem olduğunu sanarak dışarıya çıktı. Yol kenarında bulunan park halindeki araçlar ise beton parçalarının üzerlerine düşmesi sonucu hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, caddeyi önlem olarak trafiğe kapattı.

Bu sırada yolun karşısındaki tekstil atölyesinden sarkıtılan cihazdan kamyona ürün yükleniyordu. Yükleme yapan şahıs, dış cephenin döküldüğünü görünce son anda kaçtı.

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