Esenler'de apartmanın dış cephesi çöktü
Esenler'de 16 katlı apartmanın dış cephe kaplamaları çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
İstanbul'un Esenler ilçesinde 16 katlı binanın dış cephesinin bir kısmı şiddetli rüzgarın etkisiyle çöktü.
Edinilen bilgiye göre olay saat 14.30 sıralarında Tuna Mahallesi Şehit Cengiz Karcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. 16 katlı binanın dış cephesinin kaplamaları şiddetli rüzgarın da etkisiyle yola çöktü.
Çökmeyle birlikte ortalığı toz bulutu kaplarken, apartmanda oturanlar deprem olduğunu sanarak dışarıya çıktı. Yol kenarında bulunan park halindeki araçlar ise beton parçalarının üzerlerine düşmesi sonucu hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, caddeyi önlem olarak trafiğe kapattı.
Bu sırada yolun karşısındaki tekstil atölyesinden sarkıtılan cihazdan kamyona ürün yükleniyordu. Yükleme yapan şahıs, dış cephenin döküldüğünü görünce son anda kaçtı.