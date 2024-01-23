Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan ve yakalanan şahsın olay günü öncesinde babasını bıçakladığı ortaya çıkarken polis ekiplerince kontrol için götürüldüğü hastanede doktoru darp edip odasını dağıttığı öğrenildi. Şahıs emniyetteki ifadesinde ise, "Annemle babam beni istemediği için psikolojik bunalımdayım" dedi.

Güncel 23.01.2024 14:20 Giriş: 23.01.2024 14:20

Güncelleme: 23.01.2024 14:24 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde önceki gün sokak sokak gezerek önüne geleni bıçaklayan Abdullah Ö. isimli şahısla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 10 kişiyi bıçaklayarak yaralayan, ardından gözaltına alınan Abdullah Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor. Abdullah Ö., olay günü öncesinde babasını bıçakladığı daha sonra polis ekiplerince kontrol için götürüldüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir doktora saldırdıktan sonra odasını dağıttığı öğrenildi. Şahsın polisteki ifadesinde ise "Annem ve babam beni istemediği için psikolojik bunalıma girdim. Bundan dolayı çevredeki insanları bıçakladım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Şahsın, annesiyle babasının kendisinden şikayetçi olduğu bilgisine ulaşılırken bıçakladığı kişiler arasında 1'inin ağır yaralı olarak tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan saldırıya uğrayan doktorun da şikayetçi olduğu bilgisine ulaşıldı