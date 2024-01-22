Esenyurt'ta 9 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan aranıyor

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, farklı bölgelerde 1'i kadın 9'kişiyi bıçaklaya yaraladı. Kaldırıldığı hastanede tedavi edilen 9 kişiden 2'si taburcu edildi. Ekiplerin saldırganı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

İstanbul'da sokakta elinde bıçakla dolaşan kimliği belirsiz kişi 9 kişiyi yaraladı.

Esenyurt'ta farklı bölgelerinde bıçakla dolaşan şüpheli, biri kadın olmak üzere toplam 9 kişiyi yaraladı.

Yaralıların 8'i ihbar üzerine olay yerlerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi, 1 yaralının tedavisi de ayakta tamamlandı.

Fotoğraf: İHA

6 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si taburcu edilirken 6'sının tedavisi ise sürüyor.

Fotoğraf: İHA

Olay yerlerinde inceleme yapan polis ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.