Esenyurt'ta bir kişi eşi ve çocukları evdeyken daireyi ateşe verdi

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, eşi ve çocuklarının evde olduğu anda daireyi ateşe verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, evi yakan Mehmet D. polis ekipleri tarafından binadan zorla çıkarıldı.

Güncel 13.08.2023 20:44 Giriş: 13.08.2023 20:44

Güncelleme: 13.08.2023 20:46 Kaynak: DHA

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FOTOĞRAF: DHA