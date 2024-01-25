Esenyurt'ta boşandığı kadını bıçaklayan erkek intihar etti

İstanbul Esenyurt'ta boşandığı kadını bıçaklayan Ömer Avşar isimli erkek, olay sonrası evinde kendini asarak intihar etti. Yaralanan kadının hastanede tedavisi devam ederken Ömer Avşar'ın cenazesi Adli Tıp Morguna sevk edildi.

İstanbul Esenyurt'ta boşandığı M.A.‘yı sokak ortasında defalarca bıçaklayan Ömer Avşar isimli erkek, olay sonrası evinde kendini asarak intihar etti.

İHA'nın haberine göre; Esenyurt Üçevler Mahallesinde, 4 çocuk sahibi 40 yaşlarındaki Ömer Avşar, boşandığı M.A.‘yı yaşadığı binanın kapısının önünde defalarca bıçakladı.

Olay sonrası sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre sonra Ömer Avşar, bodrum katta bulunan evinde kendini asarak intihar etti.

Eve giren olay yeri inceleme ekipleri daire içerisinde çalışma yaptı. Yapılan incelemenin sonunda Ömer Avşar'ın cansız bedeni cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Morguna götürüldü.

Bıçaklanarak yaralanan M.A.’nın ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.