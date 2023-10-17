Esenyurt'ta çöpte yeni doğmuş bebeğe ait cansız beden bulundu

İstanbul Esenyurt'ta çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebeğe ait cansız beden bulundu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebeğine ait cansız beden bulundu.

Esenyurt Yenikent Mahallesi 665. Sokak'ta sabah saatlerinde çöpleri karıştıran bir kişi, poşet içerisinde çöpe atılmış kız bebeğine ait cansız bedeni fark etti.

Durum mahalle muhtarı tarafından polise bildirildi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürdü.

Mahalle muhtarı Önder Ay, "Yoldan geçerken vatandaş çöpleri karıştırıyor. Çöpleri karıştırınca bebek cesedi olduğunu görüyor. Biz de geldik baktık gerçekten ölmüş. Kanlı bezleri var, kordonu vardı" diye konuştu.