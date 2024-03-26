Esenyurt'ta doğal gaz patlaması

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde altyapı çalışması sırasında bilinmeyen nedenle doğal gazdan kaynaklanan bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çıkan yangında 2 dairede hasar oluştu. Olayda yaralı ya da can kaybı olmadı.

Güncel 26.03.2024 15:11 Giriş: 26.03.2024 15:11

Güncelleme: 26.03.2024 15:17 Kaynak: AA

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Fotoğraflar: AA