Esenyurt'ta fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta ahşap kapı üreten fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. 2 kişinin dumandan etkilendiği yangında fabrika kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt'ta kapı üretilen imalathanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan tek katlı yaklaşık 3 bin metrekarelik ahşap kapı imalatı yapan fabrikada saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Fabrikanın cila bölümünde çıkan yangının alevleri kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

İşçiler içeriden tahliye edilirken dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

"KENDİMİZİ ZOR DIŞARI ATTIK"

Fabrika çalışanı Murat Yaplıca, alevlerin cilahane bölümünden çıktığını söyledi. Yaplıca, "Can havliyle kendimizi zor dışarı attık. Nefes alamadığımız için kendimizi dışarıya attık o nedenle müdahale edemedik. Dumanlar gözümüzü yaktı. Herhangi bir yaralanmamız yok içeride. Tüm personellerimizi tahliye ettik. Çok şükür can kaybımız yok, ama mal kaybımız büyük" şeklinde konuştu.