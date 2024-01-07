Esenyurt'ta İETT otobüsü direğe çarptı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yön levhası direğine çarpan İETT otobüsünün sürücüsü ile araçtaki bazı yolcular yaralandı. İtfaiye ekipleri, otobüs şoförünün sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma yürütüyor.

Güncel 07.01.2024 12:32 Giriş: 07.01.2024 12:32

Güncelleme: 07.01.2024 12:41 Kaynak: AA

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İETT otobüsü Esenyurt'ta yön levhası direğine çarptı. Kazada, şoför ile bazı yolcular yaralandı. D-100 kara yolu Edirne istikametine seyir halinde olan 34 KT 9712 plakalı İETT otobüsü, yan yol Esenyurt mevkisinde refüjdeki yön tabelasının direğine çarptı. Kaza nedeniyle otobüsün şoförü araçta sıkışırken, bazı yolcular da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. SÜRÜCÜYÜ KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI İtfaiye ekiplerince otobüs şoförünün sıkıştığı yerden çıkarılması için başlatılan çalışma sürüyor. Kazada yaralanan bazı yolcular ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle polis tarafından trafiğe kapatılan yan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.