Esenyurt'ta kadın cinayeti: Evli olduğu kadını bıçaklayıp kaçan erkek yakalandı

Esenyurt'ta evli olduğu Peri Dağlar’ı bıçaklayarak öldüren ve daha sonra olay yerinden kaçan erkek yakalandı.

Güncel 18.09.2023 21:04 Giriş: 18.09.2023 21:04

Güncelleme: 18.09.2023 21:11 Kaynak: AA

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