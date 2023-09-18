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Esenyurt'ta kadın cinayeti: Evli olduğu kadını bıçaklayıp kaçan erkek yakalandı

Esenyurt'ta evli olduğu Peri Dağlar’ı bıçaklayarak öldüren ve daha sonra olay yerinden kaçan erkek yakalandı.

Güncel
  • 18.09.2023 21:04
  • Giriş: 18.09.2023 21:04
  • Güncelleme: 18.09.2023 21:11
Kaynak: AA
Esenyurt'ta kadın cinayeti: Evli olduğu kadını bıçaklayıp kaçan erkek yakalandı

Esenyurt’ta Peri Dağlar isimli kadını bıçaklayarak öldüren erkek yakalandı.

Pınartepe Mahallesi 1289. Sokak’taki binada yaşayan Ramazan Dağlar (50) ile evli olduğu kadın Peri Dağlar (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın üzerine Peri Dağlar’ı bıçaklayan Ramazan Dağlar, daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Ramazan Dağar, Yenikent Mahallesi’nde polis ekiplerince yakalandı.

Polis merkezine götürülen şüphelinin “kasten öldürme” suçundan işlemleri devam ediyor.

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