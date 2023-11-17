Esenyurt'ta kimyasal madde deposunda yangın

Esenyurt Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak'ta bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürerken alevlerin arasından patlama sesleri duyuluyor.

Esenyurt’ta içerisinde kimyasal maddeler bulunan fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Esenyurt Kıraç Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak üzerinde bulunan tek katlı depoda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, içerisinde balata spreyi gibi kimyasal maddelerin bulunduğu depo alevler içinde kalırken patlama sesleri de duyuldu.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.