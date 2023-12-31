Esenyurt'ta kırmızı ışıkta geçen otomobil yol temizleme aracına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Esenyurt Hadımköy Bağlantı Yolu’nda kırmızı ışıkta geçen cip, İSTAÇ’a ait mekanik süpürme aracına çarptı. Kazada cipte bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, cipte bulunan bir kişi ve mekanik süpürme aracında bulunan şoför yaralandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobilin yol temizleme aracına çarpmasıyla 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi Avrupa Otoyolu Hadımköy Bağlantı Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hadımköy Gişeleri yönünde seyir halinde olan 34 GEM 38 plakalı cip, iddiaya göre kırmızı ışıkta durmayarak, karşı şeride geçen İSTAÇ’a ait mekanik süpürme aracına yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle mekanik süpürme aracının kupası düşerken, cipte bulunan 2 kişi ise araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ipte sıkışan iki kişiye müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cipte bulunan bir kişi ve İSTAÇ şoförü yaralı olarak hastaneye kaldırırken, cipte bulunan diğer iki kişi ise hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde cipte bulunan 3 kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan İSTAÇ şoförünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, cipten yaralı olarak çıkan ve ismi öğrenilemeyen şahsın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.