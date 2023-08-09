Esenyurt'ta kuaföre pompalı tüfekli saldırı

Esenyurt’ta M.B.T isimli şahıs kuaföre pompalı tüfekle saldırdı. Alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırgan gözaltına alındı.

Güncel 09.08.2023 17:07 Giriş: 09.08.2023 17:07

Güncelleme: 09.08.2023 17:16 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA