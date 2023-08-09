Esenyurt'ta kuaföre pompalı tüfekli saldırı
Esenyurt’ta M.B.T isimli şahıs kuaföre pompalı tüfekle saldırdı. Alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırgan gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kuaföre pomaplı tüfekle saldırı düzenlendi.
Olay, Koza Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre alacak verecek meselesi yüzünden öfkelendiği iddia edilen M.B.T, pompalı tüfekle geldiği kuaför dükkanına ateş açtı.
Yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. M.B.T, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.