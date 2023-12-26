Esenyurt'ta motokurye, otomobilden inen 2 kişi tarafından darbedildi
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, otomobilden inen iki kişi trafikte seyreden motokuryeyi darbetti.
Kaynak: AA
Esenyurt'ta, trafikte seyreden motokurye, otomobilden inen 2 kişi tarafından darbedildi.
Akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'nde seyir halindeki motokuryenin yanına trafik yavaşladığı sırada bir otomobil yaklaştı.
Otomobilden inen 2 kişi henüz bilinmeyen nedenle motokuryeyi yumrukla darbetti.
Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren olay, bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.
İki tarafın da olaydan sonra birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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