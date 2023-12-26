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Esenyurt'ta motokurye, otomobilden inen 2 kişi tarafından darbedildi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, otomobilden inen iki kişi trafikte seyreden motokuryeyi darbetti.

Güncel
  • 26.12.2023 12:16
  • Giriş: 26.12.2023 12:16
  • Güncelleme: 26.12.2023 12:24
Kaynak: AA
Esenyurt'ta motokurye, otomobilden inen 2 kişi tarafından darbedildi

Esenyurt'ta, trafikte seyreden motokurye, otomobilden inen 2 kişi tarafından darbedildi.

Akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'nde seyir halindeki motokuryenin yanına trafik yavaşladığı sırada bir otomobil yaklaştı.

Otomobilden inen 2 kişi henüz bilinmeyen nedenle motokuryeyi yumrukla darbetti.

Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren olay, bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.

İki tarafın da olaydan sonra birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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