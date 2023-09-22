Esenyurt'ta silahlı kedi kavgası: Yoldan geçen kurye vuruldu

Esenyurt'ta bir şüpheli, çaldığı Scottish Fold cinsi kedinin sahibinden para talep etti. Olaya kedi sahibinin komşularının da dahil olmasıyla silahlı kavga çıktı. Olay sırasında yoldan geçen bir kurye silahla vuruldu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kedi için çıkan silahlı çatışma sırasında bir kurye silahlı vurularak yaralandı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu kişinin bakkal dükkânında baktığı Scottish Fold cinsi kedi, E.Ç. tarafından 13 Eylül'de sabah saatlerinde çalındı. Kediyi çalan E.Ç., yaklaşık bir hafta sonra bakkal dükkânına geri gelerek kedi sahiplerinden para talep etti.

Para vermek istemeyen dükkân sahibinin komşusu B.B. de olaya dahil oldu. B.B. kediyi geri vermesini söyledi. E.Ç ve B.B. bir süre tartışırken, B.B.'nin babası S.Ş.B araya girdi. E.Ç biraz uzaklaştıktan sonra tabanca ile tartıştığı baba ve oğluna ateş etmeye başladı. Baba S.Ş.B. silahla karşılık verince yoldan geçen bir motosikletli kuryeye silahtan çıkan bir mermi isabet etti.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kurye, olay yerinde yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay sonrası şüpheli E.Ç ve B.B ile babası S.Ş.B yakalayarak polis merkezine götürdü.