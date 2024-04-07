Esenyurt'ta şüpheli kadın ölümü: Rezidansın 30’uncu katından atladığı öne sürülen kadın öldü

İstanbul Esenyurt’ta oturduğu rezidansın 30. katından atladığı iddia edilen Dilaray Karmaz öldü. Karmaz’ın kız kardeşi ile kız arkadaşı şüpheli olarak gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt’ta Dilaray Karmaz, iddiaya göre oturduğu rezidansın 30’uncu katından atlayarak öldü. Dilaray Karmaz'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada kız kardeşi Lale Begüm Karmaz ile arkadaşı Zeynep İlkay Oyan gözaltına alındı.

Dün gece saat 23.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi’ndeki bir rezidansta meydana gelen şüpheli ölümde, binada oturanlar bir kişinin yere düştüğünü fark edince polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, kadının öldüğünü belirledi. Yapılan çalışmalarda düşen kişinin Dilaray Karmaz olduğu tespit edildi.

KIZ KARDEŞİ VE KIZ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, şüpheli ölümle ilgili Karmaz’ın aynı evde kaldığı kız kardeşi Lale Begüm Karmaz ile arkadaşı Zeynep İlkay Oyan’ın bilgilerine başvurdu. Karmaz, olaydan önce kız kardeşi ile aralarında sosyal medya hesaplarında yaptıkları canlı yayınlarla ilgili tartışma çıktığını, bunun üzerine Dilaray’ın alkol alıp odasına giderek kapıyı kapattığını, daha sonra da atladığını söyledi.

Dilaray Karmaz’ın cansız bedeni nöbetçi savcının yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Şüpheli ölüm sırasında evde olan Lale Begüm Karmaz ile kız arkadaşı Zeynep İlkay Oyan’ı şüpheli olarak gözaltına alındı.

Karmaz'ın ölümüyle ilgili inceleme devam ediyor.