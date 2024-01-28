Esenyurt'ta şüpheli ölüm: 11. kattan düşen Haitili genç hayatını kaybetti

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşayan Haitili Wanderson Jean Louis, oturduğu binada kimliği belirsiz bir şahısla tartışmaya başladı. Bağrışma seslerinin ardından Haitili genç, binanın 11. kat penceresinden aşağı düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul Esenyurt'ta yaşadığı sitenin 11'nci katından düşen Haitili Wanderson Jean Louis yaşamını yitirdi.

Olay sonrası polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlatırken, aynı evde bir şahıs olduğu ve olaydan önce kavga sesleri geldiği iddia edildi.

Olay, 26 Ocak Cuma günü Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde lüks sitede meydana geldi.

İddiaya göre, sitede yaşayan Haitili Wanderson Jean Louis, oturduğu binada kimliği belirsiz bir şahısla tartışmaya başladı.

Bağrışma seslerinin ardından Haitili genç, binanın 11. kat penceresinden aşağı düştü.

Louis’in düşme nedeni henüz belirlenemezken, diğer şahıs kayıplara karıştı.

İhbar üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aşağı düşen adam, sedye yardımıyla ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

Siteye gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, ağır yaralanan Louıs, hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor.