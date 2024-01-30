Esenyurt'ta şüpheli ölüm: Rezidansın 23'üncü katından 'düşen' kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi'nde bir rezidansın 23. katından düşen İranlı Amir Sadra A. öldü.

İstanbul Esenyurt'ta bir rezidansın 23. katından düşen İranlı kadın öldü.

Alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki İranlı Amir Sadra A., Saadetdere Mahallesi'nde bulunan rezidansın 23. katından asma kata düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine şüpheli ölüm yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.

İlk incelemede Amir Sadra A’nın öldüğü belirlendi.