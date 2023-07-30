Esenyurt'ta tekel bayisine silahlı saldırıda yeni detaylar: 1 kişi yakalandı

Esenyurt'ta tekel bayisine 28 Temmuz gece saatlerinde gelen 4 şüpheli ile içeridekiler arasında tartışma çıktı. Şüpheliler tarafından silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı. Silahlı saldırının 'küfürlü paylaşım' bahanesiyle gerçekleştirildiği öne sürüldü. EGM'den yapılan açıklamada, yakalanan kişinin 3 suç kaydının olduğu belirtildi.

İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisinde silahla vurulan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisine 28 Temmuz gece saatlerinde araçla gelen 4 şüpheli ile içeridekiler arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında şüpheliler tarafından silahla ateş açılması sonucu Y.E.E. (24) olay yerinde hayatını kaybetti, B.B. (20) ve Y.E. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan B.B. de yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheliden Murat Özer, dün Esenyurt'ta yakalandı.

Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan Özer, daha sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Ekiplerin, diğer şüpheliler A.Ö T.Ö ve S.Ö'yü yakalamak için çalışması sürüyor.

"KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM" BAHANESİ

İddiaya göre saldırganlar, alacaklı oldukları ölen Y.E.E.'nin babası C.E.'den borcun ödenmesini istedi. Paralarını alamayınca konuyu mahkemeye taşıyan zanlılar, icra takibi başlattı.

Bu durum karşısında C.E., WhatsApp’tan küfürlü bir durum paylaştı. C.E.'yi bulmak için tekel bayisine gelen silahlı saldırganlar, Y.E., Y.E.E. ve B.B.'yi gördü.

Kardeşlerden babalarını çağırmalarını isteyen saldırganlar, daha sonra çıkan arbedede silahlı saldırıda bulundu.

Geçtiğimiz aylarda ise ailenin büyük oğlunun saldırganlardan birini silahla yaraladığı ve şu anda cezaevinde olduğu öğrenildi.

YAKALANAN ŞÜPHELİNİN 3 SUÇ KAYDI VAR

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından tekel bayisindeki silahlı saldırının faillerinden M.Ö.'nün yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada, gözaltına alınan şahsın hakkında 3 adet suç kaydının olduğu belirtildi.

EGM'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir iş yerinde, dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen ve ateşli silah kullanılan olayda, maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Taraflar arasındaki husumet nedeniyle gerçekleştiği değerlendirilen olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için sürdürülen çalışmalarda şüphelilerden M.Ö. (hakkında 3 adet suç kaydı var) yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olaya karışan 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA KAYDEDİLDİ

Saldırı anı, tekel bayisinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde konuşurken, 4 kişi içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanını, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bir söyleyin" diye yanıt veriyor. Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor. Kasada duran çalışan, "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor.

Tartışma esnasında yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor. Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor. Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor. Ardından da işyerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.