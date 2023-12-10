Esenyurt’ta annesini darp eden erkek serbest bırakıldı

Esenyurt'ta annesini darp edince komşuları tarafından dövülen şahıs, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta annesini darp edince komşuları tarafından dövülen şahıs, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde dün akşam annesini döven bir şahıs, komşuları tarafından darp edilmişti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, annenin ifadesini aldı.

Emniyette işlemleri biten Cihan A.K. isimli zanlı ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.