Esenyurt’ta iş yerine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Esenyurt’ta bir iş yerine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan olayda dükkan içerisinde bulunan 2 kişi ölürken, 1 kişi ise ağır yarandı. Aynı iş yerinin ise geçtiğimiz aylarda kurşunlandığı öğrenildi.

Güncel 29.07.2023 06:51 Giriş: 29.07.2023 06:51

Güncelleme: 29.07.2023 06:55 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA