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Esenyurt’ta iş yerine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Esenyurt’ta bir iş yerine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan olayda dükkan içerisinde bulunan 2 kişi ölürken, 1 kişi ise ağır yarandı. Aynı iş yerinin ise geçtiğimiz aylarda kurşunlandığı öğrenildi.

Güncel
  • 29.07.2023 06:51
  • Giriş: 29.07.2023 06:51
  • Güncelleme: 29.07.2023 06:55
Kaynak: İHA
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Esenyurt’ta iş yerine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
Fotoğraf: İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Güzelyurt Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre araçla iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, dükkan içerisinde bulunan Batuhan Bayındır (20), Yunus Emre Erzen (24) ve Yusuf Erzen’e (21) silahlı saldırı düzenledi.

Olayın ardından silahlı saldırganlar geldiği araca binerek kayıplara karışırken, çevredekiler durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen'in hayatını kaybettiği öğrenilirken, Yusuf Erzen ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, aynı işyerinin geçtiğimiz aylarda da kurşunlandığı öğrenildi.

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